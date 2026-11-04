Veja onde assistir São Paulo x Corinthians nesta quarta-feira (04)
Tricolor e Timão duelam na Vila Belmiro com focos na luta contra o rebaixamento.
São Paulo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (04), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O clássico paulista é válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
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O São Paulo chega ao confronto com poucas pretensões no torneio. Longe da briga por uma vaga na Libertadores, a equipe precisa somar apenas dois pontos para alcançar a marca de 45 e garantir sua permanência, tendo ainda a oportunidade de afundar o rival no Z-4. Para o clássico, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno do atacante Artur, recuperado de um trauma na lombar, e terá à disposição todos os seus principais atletas do setor ofensivo pela primeira vez.
O Corinthians, por sua vez, busca pontuar desesperadamente na briga contra a queda. O Timão encerrou um jejum de dez jogos sem vitórias ao bater o Mirassol por 2 a 0 na rodada passada, mas segue dentro da zona de rebaixamento, abrindo a rodada no 17º lugar, com 36 pontos. O técnico Clarence Seedorf deve manter a base titular recente, com a provável entrada de Pedro Milans na lateral-direita para substituir Matheuzinho, que cumpre suspensão automática.
Onde assistir
Globo, Premiere e ge tv.
Prováveis escalações
São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Toloi); Pedro Lima, Djhordney (Pablo Maia), Bobadilla e Iago; Artur, Lucas (Luciano) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.