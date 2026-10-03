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Veja onde assistir São Paulo x Corinthians ao vivo pela final do Brasileiro Feminino

Tricolor paulista e Alvinegro decidem quem leva a taça do Brasileirão Feminino no gramado do Morumbis

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir São Paulo x Corinthians ao vivo pela final do Brasileiro Feminino
Autor Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e Corinthians entram em campo neste sábado (3), às 16h30, no Morumbis, para a partida de volta da grande decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. No confronto de ida, disputado na Neo Química Arena, o Tricolor venceu de virada por 2 a 1 — gols de Isa Guimarães e Giovanna Crivelari, enquanto Gabi Zanotti marcou para as donas da casa —, impondo a primeira derrota da história do time alvinegro no estádio.

-LEIA MAIS: Seleção brasileira goleia a Índia por 4 a 0 em amistoso neste sábado (03)

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Com este resultado, a equipe são-paulina precisa apenas de um empate para ficar com o troféu, enquanto as corintianas necessitam vencer por dois gols de diferença para levar o título no tempo normal ou por um gol para forçar a disputa por pênaltis. O duelo será apitado por Daiane Muniz (SP), auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS), com Rejane Caetano Da Silva (CE) como quarta árbitra. O VAR ficará a cargo de Adeli Mara Monteiro (SP), tendo Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ) como assistente de vídeo (AVAR).

O São Paulo fez a melhor campanha da fase classificatória, encerrando na liderança geral, e despachou Grêmio e Flamengo nas fases de mata-mata. O time sustenta uma série invicta de 12 partidas, acumulando 11 vitórias e um empate. O clube, que levantou a taça nacional em 1997, retorna a uma decisão de Brasileiro após duas temporadas — a última havia sido em 2024, quando perdeu a final para o próprio Corinthians. Sem desfalques para este duelo decisivo, o técnico Thiago Viana deve manter a mesma escalação utilizada no primeiro jogo da final.

Já o Corinthians terminou a primeira fase na vice-liderança e superou Cruzeiro e Bahia para alcançar sua décima final consecutiva no torneio. A equipe busca o seu oitavo título (o sétimo seguido), com conquistas garantidas em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, além dos vice-campeonatos de 2017 e 2019. Curiosamente, em todos os anos em que foi campeão, o esquadrão alvinegro havia vencido ou empatado a partida de ida, um cenário diferente da desvantagem atual. A treinadora Emily Lima conta com o retorno da zagueira Thaís Regina, que cumpriu suspensão no jogo passado, mas a zagueira Erika e a volante Ana Vitória seguem como dúvidas por causa de lesões, o que deve fazer o time manter a base da última partida.

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Onde assistir

TV Globo, sportv, ge tv, TV Brasil, NSports e UOL.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Tayla e Carol Gil; Duda Serrana, Karla Alves, Robinha e Bia Menezes; Isa Guimarães, Aline Milene e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Corinthians: Nicole; Thaís Ferreira, Duda Mineira e Juliete; Gi Fernandes; Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Tamires; Gabi Zanotti e Jaque Ribeiro. Técnica: Emily Lima.

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