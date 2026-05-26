MORUMBIS

Veja onde assistir São Paulo x Boston River ao vivo nesta terça-feira (26)

São Paulo recebe o Boston River no Morumbis para confirmar a ponta na Copa Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 18:40:03 Editado em 26.05.2026, 17:28:39
São Paulo continua na liderança do Grupo C do torneio continental - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e Boston River (Uruguai) medem forças nesta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Morumbis. O confronto é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Tricolor paulista vive um jejum de oito jogos sem vitórias, sendo o último triunfo conquistado há um mês, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do momento instável, o time continua na liderança do Grupo C do torneio continental e depende unicamente das próprias forças para assegurar o primeiro lugar e a vaga direta para as oitavas de final. O técnico Dorival Júnior mandará a campo sua força máxima para buscar o resultado, mas precisa lidar com baixas no meio e na zaga: sem Sabino, o garoto Osório deve ganhar uma chance na defesa, enquanto Pedro Ferreira é o provável substituto para a ausência de Luciano.

Por outro lado, o Boston River entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe uruguaia somou seus primeiros pontos na competição somente na rodada anterior, quando já não tinha chances de classificação, ao superar o O'Higgins (Chile) — vitória que, de quebra, ajudou o São Paulo a se manter na liderança do grupo. O retrospecto recente da equipe de Ignacio Ithurralde também oscila: desde o revés sofrido para o próprio São Paulo, o time acumulou quatro vitórias e sete derrotas.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osório e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Pedro Ferreira; Ferreira, Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto e Ignacio Fernández; Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Agustín Amado e Yair González; Leandro Suhr e Alexander González. Técnico: Ignacio Ithurralde.

