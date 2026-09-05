Veja onde assistir São Paulo x Atlético-MG ao vivo neste sábado
Duelo no Morumbis é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
São Paulo e Atlético-MG medem forças neste sábado, a partir das 18h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbis. O confronto entre paulistas e mineiros faz parte da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
📰 LEIA MAIS: Neymar é diagnosticado com lesão na coxa direita e desfalca Santos
O Tricolor chega aliviado após superar o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na jornada passada, encerrando um amargo jejum de quatro meses sem vitórias na competição nacional. A equipe comandada por Dorival Júnior soma agora 30 pontos, ocupando a 11ª colocação e conseguindo se distanciar da zona de rebaixamento. Para este jogo, o treinador conta com o retorno do atacante Calleri, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, e a tendência é que repita a formação com três zagueiros e três atacantes.
Já o Galo ostenta uma série invicta de 14 jogos na temporada e vem empolgado pela emocionante classificação em cima do rival Cruzeiro para a semifinal da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time bateu o Vitória na rodada anterior e busca subir posições, figurando atualmente no oitavo lugar com 36 pontos, a apenas quatro de distância do Bahia, o quinto colocado. Devido à maratona de partidas e aos oito desfalques, o técnico Eduardo Domínguez deve poupar atletas, alterando principalmente o setor ofensivo. Na zaga, a equipe deve começar com Vitor Hugo e Vitão, que estão entre os três únicos zagueiros de ofício à disposição.
Onde assistir
Premiere para todo o Brasil.
Prováveis escalações
São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Aurélio Buta, Marcos Antônio, Danielzinho e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitor Hugo, Vitão e Renan Lodi (Pascini); Castaño, Alan Franco e Victor Hugo (Scarpa); Alan Minda, Cuello e Reinier (Cassierra). Técnico: Eduardo Domínguez.