Veja onde assistir Santos x Red Bull Bragantino ao vivo neste domingo
Times paulistas se enfrentam na Vila Belmiro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Neste domingo, Santos e Red Bull Bragantino medem forças às 18h30 (pelo horário de Brasília), no estádio da Vila Belmiro. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
-LEIA MAIS: Com 8,2 ºC, Apucarana registra neste domingo a menor temperatura do ano
O Peixe entra no gramado lidando com a pressão de uma sequência de sete confrontos sem vitória na temporada. Essa seca de triunfos em todos os torneios reflete diretamente na liga nacional, onde a equipe convive com a sombra do rebaixamento: a pontuação atual é de 15 pontos, a mesma do rival Corinthians, que abre a zona de descenso.
Em contrapartida, o time de Bragança Paulista chega motivado depois de aplicar uma goleada de 6 a 0 contra o Blooming-BOL, em compromisso da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Massa Bruta também vem de vitória ao superar a Chapecoense de virada por 2 a 1 na rodada passada, resultado que deixou o clube com 20 pontos. A meta da equipe comandada por Vagner Mancini é usar esse embalo para conquistar mais um triunfo e se aproximar do G-5.
Onde assistir
- Premiere.
Prováveis escalações
- Santos: Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.
- Red Bull Bragantino: Volpi; Andres Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques (Pedro Henrique) e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.