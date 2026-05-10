Veja onde assistir Santos x Red Bull Bragantino ao vivo neste domingo

Neste domingo, Santos e Red Bull Bragantino medem forças às 18h30 (pelo horário de Brasília), no estádio da Vila Belmiro. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe entra no gramado lidando com a pressão de uma sequência de sete confrontos sem vitória na temporada. Essa seca de triunfos em todos os torneios reflete diretamente na liga nacional, onde a equipe convive com a sombra do rebaixamento: a pontuação atual é de 15 pontos, a mesma do rival Corinthians, que abre a zona de descenso.

Em contrapartida, o time de Bragança Paulista chega motivado depois de aplicar uma goleada de 6 a 0 contra o Blooming-BOL, em compromisso da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Massa Bruta também vem de vitória ao superar a Chapecoense de virada por 2 a 1 na rodada passada, resultado que deixou o clube com 20 pontos. A meta da equipe comandada por Vagner Mancini é usar esse embalo para conquistar mais um triunfo e se aproximar do G-5.

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