Veja onde assistir Santos x Grêmio ao vivo nesta segunda-feira (23)
Peixe mira vaga na Libertadores com apoio de mais de 40 mil torcedores, enquanto Tricolor tenta escapar do Z-4
O duelo entre Santos e Grêmio acontece nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília), no estádio do Morumbis, na capital paulista. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos nesta reta final de competição.
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Ainda na disputa por um lugar na próxima edição da Conmebol Libertadores, o Santos encara o compromisso como fundamental. Em caso de triunfo, a equipe paulista pode ficar a apenas um ponto da zona de classificação para o principal torneio sul-americano. Para a partida, o técnico Cuca conta com seus principais atletas — incluindo o retorno de Gabriel Bontempo após amistosos pela seleção brasileira, apesar da suspensão de Gustavo Henrique — e terá forte apoio nas arquibancadas, com mais de 40 mil ingressos já comercializados.
Do outro lado, o Grêmio trata o embate como mais uma final na difícil luta contra o rebaixamento. Depois de empatar com o Bahia na Arena, a equipe gaúcha viu sua situação na Série A se complicar e ocupa atualmente o 18º lugar, somando 38 pontos. Além do desafio contra os paulistas, o time comandado por Renato Gaúcho — que volta a contar com Villasanti e Kannemann, mas perde os suspensos João Pedro e Enamorado — ainda terá duelos diretos diante de Corinthians e Mirassol nas rodadas finais.
Onde assistir
sportv e Premiere.
Prováveis escalações
Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur, Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha (Oliva), Neymar e Philippe Coutinho; Gabigol. Técnico: Cuca.
Grêmio: Weverton; Kannemann (Gustavo Martins), Balbuena e Wallace; Diego Caito, Villasanti, Noriega e Marlon; Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Renato Gaúcho.