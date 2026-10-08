Veja onde assistir Santos x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira

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Duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão põe frente a frente um Peixe embalado e o Rubro-Negro líder

Santos e Flamengo medem forças nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio da Vila Belmiro. O embate é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.



O Santos vive grande sequência com sete jogos de invencibilidade e cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mirando uma vaga na Conmebol Libertadores e tendo como meta o título do returno sob o comando do técnico Cuca.



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Líder isolado da competição com 60 pontos — três a mais do que o Palmeiras —, o Flamengo defende uma invencibilidade de sete partidas (seis triunfos e um empate) e já está garantido na semifinal da Libertadores.



Onde assistir

Premiere.

Escalações

Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Philippe Coutinho (Rollheiser); Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca.

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Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata, Bruno Henrique (Pedro) e Carrascal (Lino). Técnico: Leonardo Jardim.