VILA BELMIRO

Veja onde assistir Santos x Deportivo Cuenca ao vivo nesta terça-feira (26)

Na Vila Belmiro, Peixe precisa da vitória na rodada final para avançar na Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 21:00:54 Editado em 26.05.2026, 20:45:02
Autor Santos vem de uma sequência de três jogos sem vitórias e de uma entrada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - Foto: Reinaldo Campos/Santos F.C

Santos e Deportivo Cuenca, do Equador, medem forças nesta terça-feira (26), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Vila Belmiro. O embate é válido pela sexta e última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

O momento do clube paulista na temporada é bastante complicado, vindo de uma sequência de três jogos sem vitórias e de uma recente entrada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro no último final de semana. Para continuar vivo na competição continental, o Alvinegro tem o dever de bater os equatorianos, além de prestar atenção no embate entre San Lorenzo (ARG) e Recoleta (PAR). Caso os paraguaios triunfem, os santistas precisarão ultrapassar os argentinos no saldo de gols. O treinador Cuca ganha os retornos de Barreal, Rollheiser e Oliva. Em contrapartida, Lucas Veríssimo cumpre suspensão, enquanto Neymar, Gabriel Brazão, Vinícius Lira, Gabriel Menino, João Schmidt e Thaciano estão fora por questões físicas.

Do outro lado, o Deportivo Cuenca vive uma ótima fase e defende uma série de sete confrontos de invencibilidade no ano. No Campeonato Equatoriano, a equipe embalou e alcançou a quinta colocação com 24 pontos, estando a somente dois pontos do vice-líder, a Universidad Católica de Quito. O time visitante ainda sonha com a liderança da chave, mas necessita ganhar na Vila e torcer por um tropeço do San Lorenzo. Um empate já garante o segundo lugar se o Recoleta não vencer seu jogo. O comandante Jorge Célico demonstrou preocupação com o desgaste físico do elenco após o empate com a LDU no sábado, frisando que o clube não abrirá mão do torneio nacional. A equipe não tem nenhum desfalque confirmado.

Onde assistir

SBT e Paramount+.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser (Miguelito); Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Yeltzin Erique; Mateo Maccari, Jeremy Chacón, Edison Vega, Bryan García e David González; Jorge Ordóñez. Técnico: Jorge Célico.

Campeonato Equatoriano Copa Sul-Americana Cuca Deportivo Cuenca futebol brasileiro santos fc
