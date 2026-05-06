LIBERTADORES

Veja onde assistir Santa Fé x Corinthians ao vivo nesta quarta-feira (06)

Duelo em Bogotá pode garantir a classificação antecipada do Timão às oitavas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 21:00:00 Editado em 06.05.2026, 18:42:59
Autor O embate é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores - Foto: Agência Corinthians

Nesta quarta-feira, às 21h30 (pelo horário de Brasília), Independiente Santa Fé e Corinthians entram em campo no estádio El Campín, localizado em Bogotá, na Colômbia. O embate é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Para o Santa Fé, mandante da partida, o cenário é de tudo ou nada. Os colombianos amargam a terceira colocação da chave com apenas um ponto somado e ainda não conseguiram vencer no torneio. Como estão oito pontos atrás do adversário paulista, a equipe precisa obrigatoriamente de um triunfo em casa para continuar respirando na competição.

Já o Corinthians vive uma situação oposta, sendo o dono da melhor campanha de toda a fase de grupos da Libertadores até o momento. Se conquistar uma vitória fora de casa, o clube assegura a vaga para as oitavas de final com duas rodadas de folga. Um bom resultado também é visto como essencial para apagar a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, sofrida no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

TV Globo, ge tv e Paramount+.

Prováveis escalações

Santa Fé: Mosquera; Helibelton Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Torres, Toscano e Fernandez; Luís Palacios, Rodallega e Fagundez. Técnico: Pablo Repetto.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

