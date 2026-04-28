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Veja onde assistir San Lorenzo x Santos ao vivo

Saiba os detalhes do duelo entre argentinos e brasileiros pela 3ª rodada da Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 18:45:14 Editado em 28.04.2026, 17:24:38
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Veja onde assistir San Lorenzo x Santos ao vivo
Autor Estádio Nuevo Gasómetro - Foto: Divulgação/ San Lorenzo

San Lorenzo (ARG) e Santos medem forças nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. O confronto internacional é válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

O San Lorenzo chega embalado e ocupa a ponta da chave com quatro pontos, somados após um empate como visitante diante do Recoleta-PAR e um triunfo em casa sobre o Deportivo Cuenca. A equipe argentina vive ótima fase, sustentando uma invencibilidade de oito jogos na temporada — a última derrota aconteceu apenas em 16 de março contra o Defensa y Justicia. No Campeonato Argentino, ocupam a sexta colocação com 22 pontos, e seguem invictos sob o comando do atual técnico Gustavo Álvarez.

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O Santos vive um cenário bem diferente e precisa reagir com urgência na temporada. O Peixe vem de um jejum de quatro partidas sem vitórias, o que resultou na entrada da equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A situação na Sul-Americana reflete o mau momento: o time está na lanterna do Grupo D com apenas um ponto em duas rodadas. Uma derrota na Argentina pode acabar com as chances da equipe terminar na liderança e garantir o avanço direto para a próxima fase.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde e Mathias De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello e Rodrigo Auzmendi. Técnico: Gustavo Álvarez.

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Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.


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