Veja onde assistir San Lorenzo x Santos ao vivo

San Lorenzo (ARG) e Santos medem forças nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. O confronto internacional é válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

O San Lorenzo chega embalado e ocupa a ponta da chave com quatro pontos, somados após um empate como visitante diante do Recoleta-PAR e um triunfo em casa sobre o Deportivo Cuenca. A equipe argentina vive ótima fase, sustentando uma invencibilidade de oito jogos na temporada — a última derrota aconteceu apenas em 16 de março contra o Defensa y Justicia. No Campeonato Argentino, ocupam a sexta colocação com 22 pontos, e seguem invictos sob o comando do atual técnico Gustavo Álvarez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Santos vive um cenário bem diferente e precisa reagir com urgência na temporada. O Peixe vem de um jejum de quatro partidas sem vitórias, o que resultou na entrada da equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A situação na Sul-Americana reflete o mau momento: o time está na lanterna do Grupo D com apenas um ponto em duas rodadas. Uma derrota na Argentina pode acabar com as chances da equipe terminar na liderança e garantir o avanço direto para a próxima fase.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde e Mathias De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello e Rodrigo Auzmendi. Técnico: Gustavo Álvarez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.



