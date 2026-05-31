Veja onde assistir Remo x São Paulo ao vivo neste domingo
Partida no Mangueirão é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro
Remo e São Paulo entram em campo neste domingo, às 20h30, no Estádio do Mangueirão, localizado em Belém. O confronto é válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
A equipe do Remo vem de um revés diante do Athletico na jornada anterior do torneio nacional, o que encerrou a sua melhor fase invicta na competição, que durava três partidas. Para tentar deixar o Z-4 e encurtar a distância que era de cinco pontos no começo desta 18ª rodada, o clube paraense precisa somar os três pontos de qualquer maneira, buscando assim o que seria apenas o seu segundo triunfo jogando diante de sua torcida.
Já o São Paulo conseguiu quebrar um incômodo jejum de oito confrontos sem triunfos ao superar o Boston River (URU) na terça-feira passada, em duelo da Copa Sul-Americana. Agora, os comandados de Dorival Júnior desejam consolidar esse momento positivo e voltar a conquistar pontos no Brasileirão, com o objetivo de não se afastar do G-4.
Onde assistir
- Premiere.
Prováveis escalações
- Remo: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo (Picco/Poveda); Pikachu, Vitor Bueno e Alef Manga.
- São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio (Rafael Tolói) e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio (Pablo Maia) e André Silva; Artur, Ferreirinha e Calleri.