Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
FUTEBOL

Veja onde assistir Remo x São Paulo ao vivo neste domingo

Partida no Mangueirão é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 20:15:00 Editado em 31.05.2026, 20:18:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Remo x São Paulo ao vivo neste domingo
Autor Remo recebe o São Paulo no Mangueirão - Foto: Divulgação

Remo e São Paulo entram em campo neste domingo, às 20h30, no Estádio do Mangueirão, localizado em Belém. O confronto é válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

-LEIA MAIS: Mega-Sena: oito apostas do PR acertam a quina e levam mais de R$ 33 mil cada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe do Remo vem de um revés diante do Athletico na jornada anterior do torneio nacional, o que encerrou a sua melhor fase invicta na competição, que durava três partidas. Para tentar deixar o Z-4 e encurtar a distância que era de cinco pontos no começo desta 18ª rodada, o clube paraense precisa somar os três pontos de qualquer maneira, buscando assim o que seria apenas o seu segundo triunfo jogando diante de sua torcida.

Já o São Paulo conseguiu quebrar um incômodo jejum de oito confrontos sem triunfos ao superar o Boston River (URU) na terça-feira passada, em duelo da Copa Sul-Americana. Agora, os comandados de Dorival Júnior desejam consolidar esse momento positivo e voltar a conquistar pontos no Brasileirão, com o objetivo de não se afastar do G-4.

Onde assistir

  • Premiere.

Prováveis escalações

  • Remo: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo (Picco/Poveda); Pikachu, Vitor Bueno e Alef Manga.
  • São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio (Rafael Tolói) e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio (Pablo Maia) e André Silva; Artur, Ferreirinha e Calleri.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro Futebol jogo ao vivo remo São Paulo série a
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV