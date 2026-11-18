Remo e Chapecoense entram em campo nesta quarta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), no estádio do Mangueirão, em Belém. O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a equipe mandante, trata-se do penúltimo compromisso atuando ao lado de sua torcida na atual edição do torneio.

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Ocupando a penúltima colocação na tabela com 29 pontos, o Remo entra pressionado e necessita do triunfo para manter vivo o objetivo de escapar da queda de divisão. Sob o comando do técnico Thiago Carpini, a formação titular deve ser semelhante à que vinha atuando antes da pausa para a seleção. O elenco conta com os retornos do atacante Poveda e do lateral-direito João Lucas, recuperado de um problema no joelho, mas o desfalque fica por conta de Matheus Felipe.

Pelo lado dos visitantes, a situação já está definida: a Chapecoense está matematicamente rebaixada e apenas cumpre seus compromissos finais na Série A. A equipe catarinense amarga três partidas sem somar pontos, vindo de uma derrota para o Vasco em um jogo atrasado da 21ª jornada. Em meio a um processo de reformulação que já resultou nas saídas de Bolasie e Rafael Santos, o time terá a estreia do treinador Vinícius Bergantin, que deve testar peças visando a temporada de 2027. Eduardo Doma retorna de suspensão, enquanto Yago Felipe, Bruno Pacheco e Heitor foram preservados da viagem. Bruno Pacheco, Giovanni Augusto e Rubens estão pendurados com cartões.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo (Marllon), Tchamba e Marlon; Zé Welison, Picco e Patrick; Jajá, David Braga e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Chapecoense: Gabriel Werner; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Victor Caetano, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Max Alves e Giovanni Augusto; Dylan Borrero e Túlio Eduardo. Técnico: Vinícius Bergantin.