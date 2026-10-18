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CAMPEONATO BRASILEIRO

Veja onde assistir Remo x Bragantino ao vivo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo pela 31ª rodada buscando objetivos distintos na tabela de classificação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Remo x Bragantino ao vivo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro
Autor Foto: Pixabay

Remo e Bragantino se enfrentam neste domingo, dia 18, às 19h30, no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA). A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Leão Azul passa por um momento delicado e busca encerrar um jejum que já dura 12 partidas na temporada, vindo de um empate diante do Vasco em São Januário. Na penúltima colocação da tabela, com apenas 25 pontos somados, o clube paraense necessita urgentemente do resultado positivo para manter o sonho de permanecer na primeira divisão nacional no próximo ano.

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Já o Massa Bruta vem embalado após quebrar uma sequência de seis partidas sem vencer ao bater o Cruzeiro por 4 a 2 em seus domínios. A vitória deu novo fôlego ao elenco e levou o clube para a nona posição, com 40 pontos, mantendo a equipe focada em conquistar uma vaga para a Conmebol Libertadores.

Onde assistir

Premiere.

Prováveis escalações

Remo: Ivan; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon Matheus; Zé Welison, Zé Ricardo e Patrick (Vitor Bueno); Pikachu (David Braga), Taliari e Galeano (Jajá). Técnico: Thiago Carpini.

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Bragantino: Volpi; Ryan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

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