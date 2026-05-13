FUTEBOL

Veja onde assistir Remo x Bahia nesta quarta-feira (13)

Leão defende vantagem construída no primeiro jogo contra o pressionado Tricolor baiano

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 21:15:38 Editado em 13.05.2026, 17:35:57
Autor Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação/Bahia EC

Remo e Bahia medem forças nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio do Mangueirão, em Belém. A partida é válida pelo confronto de volta da quinta fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, disputado no dia 22 de abril na Arena Fonte Nova, em Salvador, a equipe paraense levou a melhor e venceu por 3 a 1. Graças a esse resultado, o time da casa pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação. O Tricolor, por sua vez, precisa vencer por dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis, ou por uma margem de três ou mais gols para avançar às oitavas de forma direta no tempo regulamentar.

O Remo atravessa uma fase bastante favorável na temporada, acumulando três vitórias nos últimos cinco confrontos disputados. O time também chega animado após conquistar quatro dos seis pontos possíveis recentemente na Série A. Neste terceiro encontro com o adversário baiano no ano, o objetivo é administrar a vantagem da ida para voltar às oitavas de final do torneio nacional, feito que não alcança há 23 anos. Devido ao bom momento, o técnico Léo Condé deve manter a base titular, embora haja a possibilidade de Vitor Bueno, que voltou a ser relacionado, entrar na vaga de Zé Ricardo (suspenso no Brasileirão). Os atletas Gabriel Taliari e Patrick de Paula são baixas por lesão.

Por outro lado, o Bahia entra em campo sob pressão amargando uma sequência de cinco partidas sem triunfos, o que representa o maior jejum do clube em 2026. Para conseguir a classificação na capital paraense, o Tricolor precisará superar dois tabus históricos: avançar de fase após ser derrotado no jogo de ida como mandante e conseguir reverter uma desvantagem de dois gols sofrida na primeira partida. O técnico Rogério Ceni fará alterações na equipe, com Everaldo substituindo Willian José, que se machucou no último jogo. Nas pontas, há uma disputa técnica entre Sanabria, Kike Olivera e Ademir por uma vaga titular. No departamento médico, além de Willian José, estão Ronaldo e Caio Alexandre. Ruan Pablo é desfalque por suspensão.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo (David Braga); Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Ademir ou Kike Oliveira) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

