Veja onde assistir Remo x Athletico-PR ao vivo neste domingo

Remo e Athletico-PR medem forças neste domingo (24), a partir das 16h, no Estádio Mangueirão, localizado em Belém. O confronto é válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O clube azulino desfruta de seu momento mais favorável na primeira divisão nacional, tendo garantido sete dos últimos nove pontos em disputa. Em busca de mais uma vitória para manter a reação e tentar escapar da zona de rebaixamento (Z-4), o time aposta no apoio maciço das arquibancadas nesta série de duas partidas consecutivas como mandante, logo antes da paralisação para a disputa da Copa do Mundo.

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Do outro lado, o Furacão chega após um empate em 1 a 1 contra o Flamengo e acumula uma sequência de quatro jogos sem vencer na temporada, somando também seus compromissos pela Copa do Brasil. Apesar desse jejum recente, a equipe paranaense continua figurando na metade superior da tabela e busca se reabilitar para voltar a encostar no G4 da competição.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé. (O treinador tem como dúvida promover o retorno de Zé Ricardo — que teve sua punição reduzida de cinco para um jogo — ou manter a escalação que superou a Chapecoense. João Lucas, Gabriel Taliari e Patrick de Paula estão lesionados. João Pedro, Diego Hernández, Marllon e Marcelo Rangel estão pendurados).

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Athletico-PR: Santos, Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Felipinho, Jadson, Zapelli (João Cruz) e Mendoza; Julimar (Claudinho) e Viveros. (O atacante Julimar se recuperou das dores no tornozelo direito e volta a ficar à disposição. No departamento médico estão os laterais-esquerdos Esquivel e Léo Derik, o zagueiro Terán e o volante Luiz Gustavo. Portilla é desfalque pois foi liberado para a pré-lista da seleção colombiana. João Cruz, Julimar e Santos entram em campo pendurados).