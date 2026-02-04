Leia a última edição
Apucarana
Esportes

FUTEBOL

Veja onde assistir Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo

O confronto ocorre no estádio Cícero de Souza Marques, localizado em Bragança Paulista (SP), e faz parte da agenda da segunda rodada do Brasileirão

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 18:45:17 Editado em 04.02.2026, 14:49:36
Veja onde assistir Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo
Autor Pontapé inicial marcado para as 19h - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Red Bull Bragantino e Atlético-MG medem forças na noite desta quarta-feira (4), com pontapé inicial marcado para as 19h. O confronto ocorre no estádio Cícero de Souza Marques, localizado em Bragança Paulista (SP), e faz parte da agenda da segunda rodada do Brasileirão.

📰 LEIA MAIS: Ex-jogador da base do Cruzeiro morre aos 22 anos

O Massa Bruta entra em campo ostentando invencibilidade no ano de 2026. Na estreia do certame nacional, a equipe superou o Coritiba por 1 a 0 jogando como visitante, somando-se a um bom desempenho no Paulistão, onde acumula três vitórias e três empates. Com apenas um gol sofrido em sete jogos na temporada, o Braga ocupa a nona posição com três pontos e foca na vitória para se aproximar do topo da tabela.

O Atlético-MG também chega invicto para este duelo na temporada atual. Pelo estadual mineiro, o clube detém duas vitórias e quatro empates, ocupando o segundo posto do Grupo A. Em sua primeira participação nesta edição do Brasileiro, o Galo somou um ponto ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV, ocupando atualmente a 11ª colocação na classificação geral.

Onde assistir

Ao vivo no Premiere.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG: Everson; Preciado, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard e Victor Hugo; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli (suspenso).

