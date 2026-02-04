Veja onde assistir Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo
O confronto ocorre no estádio Cícero de Souza Marques, localizado em Bragança Paulista (SP), e faz parte da agenda da segunda rodada do Brasileirão
Red Bull Bragantino e Atlético-MG medem forças na noite desta quarta-feira (4), com pontapé inicial marcado para as 19h. O confronto ocorre no estádio Cícero de Souza Marques, localizado em Bragança Paulista (SP), e faz parte da agenda da segunda rodada do Brasileirão.
O Massa Bruta entra em campo ostentando invencibilidade no ano de 2026. Na estreia do certame nacional, a equipe superou o Coritiba por 1 a 0 jogando como visitante, somando-se a um bom desempenho no Paulistão, onde acumula três vitórias e três empates. Com apenas um gol sofrido em sete jogos na temporada, o Braga ocupa a nona posição com três pontos e foca na vitória para se aproximar do topo da tabela.
O Atlético-MG também chega invicto para este duelo na temporada atual. Pelo estadual mineiro, o clube detém duas vitórias e quatro empates, ocupando o segundo posto do Grupo A. Em sua primeira participação nesta edição do Brasileiro, o Galo somou um ponto ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV, ocupando atualmente a 11ª colocação na classificação geral.
Onde assistir
Ao vivo no Premiere.
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Atlético-MG: Everson; Preciado, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard e Victor Hugo; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli (suspenso).