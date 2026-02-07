Veja onde assistir Portuguesa x Ponte Preta ao vivo neste sábado (07)
O confronto é válido pela sétima rodada da fase inicial do Campeonato Paulista 2026
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Portuguesa e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo. O confronto é válido pela sétima rodada da fase inicial do Campeonato Paulista 2026 e coloca frente a frente equipes em situações completamente distintas na tabela de classificação.
LEIA MAIS: Morre adolescente espancado pelo ex-piloto Pedro Turra após briga por chiclete
A Portuguesa vive um momento positivo e ocupa a sexta colocação com nove pontos conquistados. Vindo de uma vitória de virada sobre o Primavera por 2 a 1, a Lusa encaminhou sua ida para a próxima fase. Caso vença hoje, o time pode garantir matematicamente sua vaga nas quartas de final, dependendo de uma combinação de resultados de outros jogos.
Em contrapartida, a Ponte Preta atravessa uma crise profunda e ocupa a lanterna da competição com apenas um ponto, sem nenhuma vitória até aqui. Após perder o clássico para o Guarani por 1 a 0, a Macaca entra em campo precisando desesperadamente da vitória para não ser rebaixada antecipadamente para a segunda divisão estadual.
Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp
Onde assistir
TNT e HBO Max.
Prováveis escalações
Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Caio Roque (Salomão); Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires; Ewerthon (Matheus Cadorini), Renê e Maceió. Técnico: Fábio Matias.
Ponte Preta: Diogo Silva; Bryan Borges, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson; Rodrigo Souza, Tárik, Gustavo Telles (Luís Phelipe) e Élvis; Lukinha (Cristiano) e Diego Tavares. Técnico: Marcelo Fernandes.