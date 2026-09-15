Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
LIBERTADORES

Veja onde assistir Platense x Fluminense nesta terça-feira (15)

Equipes se enfrentam na Argentina valendo vaga nas semifinais da Conmebol Libertadores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Platense x Fluminense nesta terça-feira (15)
Autor O Fluminense entra em campo com vantagem na disputa por ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0 - Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C.

Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pelo confronto de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. A partida decisiva ocorrerá no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, casa da equipe argentina.

LEIA MAIS: Mais de 23 mil pessoas são afetadas pelas chuvas no Paraná; 10 municípios estão em situação de emergência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Fluminense entra em campo com vantagem na disputa por ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0, no Maracanã, o que lhe garante a classificação mesmo em caso de derrota por um gol de diferença. Priorizando o torneio continental, o técnico Marcão utilizou uma formação reserva contra o Atlético-MG no último sábado, quando a equipe acabou derrotada por 3 a 1.

Já o Platense atravessa um período de instabilidade na temporada. A equipe treinada por Martín Palermo, ex-comandante do Fortaleza e ídolo do Boca Juniors, vem de revés por 2 a 1 diante do Estudiantes pela nona rodada do Torneio Clausura (segundo turno do Campeonato Argentino). A exemplo do clube carioca, os titulares também foram poupados no fim de semana visando o jogo decisivo.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.

Platense: Cozzani; Agustín Lagos, Vasquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira e Martín Barrios; Togni, Sepúlveda e Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Conmebol Libertadores fluminense Futebol Libertadores Marcão onde assistir Platense quartas de final Veja onde assistir Platense x Fluminense Veja onde assistir Platense x Fluminense nesta terça-feira (15)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV