Veja onde assistir Platense x Fluminense nesta terça-feira (15)

Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pelo confronto de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. A partida decisiva ocorrerá no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, casa da equipe argentina.

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O Fluminense entra em campo com vantagem na disputa por ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0, no Maracanã, o que lhe garante a classificação mesmo em caso de derrota por um gol de diferença. Priorizando o torneio continental, o técnico Marcão utilizou uma formação reserva contra o Atlético-MG no último sábado, quando a equipe acabou derrotada por 3 a 1.

Já o Platense atravessa um período de instabilidade na temporada. A equipe treinada por Martín Palermo, ex-comandante do Fortaleza e ídolo do Boca Juniors, vem de revés por 2 a 1 diante do Estudiantes pela nona rodada do Torneio Clausura (segundo turno do Campeonato Argentino). A exemplo do clube carioca, os titulares também foram poupados no fim de semana visando o jogo decisivo.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.

Platense: Cozzani; Agustín Lagos, Vasquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira e Martín Barrios; Togni, Sepúlveda e Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo.