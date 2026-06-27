Veja onde assistir Panamá x Inglaterra pela Copa do Mundo neste sábado (27)
Inglaterra busca a liderança do Grupo L contra o já eliminado Panamá no Mundial de 2026
Panamá e Inglaterra medem forças às 18h (horário de Brasília), neste sábado (27), no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto marca a terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026. No mesmo horário, pelo outro duelo da chave, Croácia e Gana também entram em campo disputando a classificação para a próxima fase.
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O Panamá chega para esta rodada final já matematicamente eliminado, sendo a única equipe da chave sem chances de avançar após sofrer duas derrotas por 1 a 0 (contra Gana e Croácia). Disputando o Mundial pela segunda vez — a estreia foi na Rússia, em 2018 —, a seleção da América Central foca agora em conquistar o primeiro ponto de sua história no torneio. Para tentar o feito, o técnico Thomas Christiansen deve repetir a formação utilizada na última partida.
Já a Inglaterra está no topo do grupo com quatro pontos ganhos, mas precisa de uma vitória simples para selar a primeira colocação em definitivo. Os comandados de Thomas Tuchel estrearam com um excelente triunfo por 4 a 2 sobre os croatas, mas não repetiram o desempenho na segunda rodada ao empatar em 0 a 0 com Gana. O time não terá o lateral Reece James, afastado por lesão muscular, e tem o volante Declan Rice como dúvida na panturrilha, embora a expectativa seja de que ele se recupere a tempo de atuar.
Onde assistir
Globo, ge tv, sportv e Cazé TV.
Prováveis escalações
Panamá: Mosquera; Blackman, Córdoba e Jiovany Ramos; Murillo, Andrés Andrade, Cristian Martínez e Bárcenas; Puma Rodríguez, Harvey e Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Pickford; Chalobah, Marc Guehi, Konsa e O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Noni Madueke, Gordon e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.