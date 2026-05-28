Veja onde assistir Palmeiras x Junior Barranquilla ao vivo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (28), Palmeiras e Junior Barranquilla entram em campo às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O duelo é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. No primeiro encontro entre as duas equipes, disputado na cidade de Cartagena, o placar terminou empatado em 1 a 1. Vale ressaltar que esta partida marcará a despedida dos jogadores convocados para a Copa do Mundo.

O Palmeiras chega embalado por liderar o Campeonato Brasileiro com 38 pontos, vindo de uma grande vitória por 3 a 0 no confronto direto contra o Flamengo. Na Libertadores, no entanto, o Verdão tenta se recuperar do revés sofrido em casa contra o Cerro Porteño por 1 a 0. Atualmente na segunda colocação do Grupo F com oito pontos, a equipe paulista garante vaga nas oitavas com um simples empate. Para avançar na liderança da chave, precisa vencer nesta noite e torcer por um triunfo do Sporting Cristal contra o Cerro Porteño. A base titular deve ser parecida com a dos últimos jogos, com Emiliano Martínez atuando como primeiro volante e Andreas Pereira mais adiantado.

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Já o Junior Barranquilla não possui mais chances matemáticas de ir às oitavas de final da Libertadores, mas ainda sonha com a vaga na Copa Sul-Americana. Para alcançar esse objetivo, o time colombiano necessita vencer fora de casa e torcer por uma vitória do Cerro Porteño diante do Sporting Cristal. A equipe, que também está na final do campeonato local contra o Atlético Nacional, vai a campo com o que tem de melhor, incluindo o retorno de Monzón, que foi relacionado após se recuperar de lesão.

Onde assistir

A transmissão exclusiva da partida será feita pelo Paramount+.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

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Junior Barranquilla: Mauro Silveira; Herrera, Pestaña, Rivera e Suárez; Rivas, Juan Ríos; Canchimbo, Chara e Kevin Pérez; Muriel. Técnico: Alfredo Arias.