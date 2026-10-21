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LIBERTADORES

Veja onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo nesta quarta-feira (21)

Verdão joga pelo empate para ir à final da Libertadores, enquanto o Tricolor precisa reverter a desvantagem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo nesta quarta-feira (21)
Autor Fluminense entra com a obrigação da vitória para buscar a sua terceira final - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Palmeiras e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores de 2026. Após vencer a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã, a equipe paulista tem a vantagem de jogar por um empate em casa para garantir a vaga na grande decisão do torneio continental.

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O Verdão chega embalado na busca por disputar a sua quarta final nas últimas sete edições do campeonato, todas sob o comando de Abel Ferreira. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de uma boa vitória por 2 a 0 contra o Athletico-PR e segue na vice-liderança, a apenas um ponto do Flamengo. No fim de semana, o treinador poupou prováveis titulares como Marlon Freitas e Arias, além de não utilizar Giay e Gustavo Gómez, que estavam suspensos.

Do outro lado, o Fluminense entra com a obrigação da vitória para buscar a sua terceira final de Libertadores na história. A equipe carioca precisa ganhar por ao menos um gol de diferença para forçar a disputa por pênaltis, mas lida com um retrospecto recente desfavorável de três derrotas seguidas. No último final de semana, o técnico poupou os titulares contra o Santos e acabou perdendo de virada por 2 a 1.

Onde assistir

TV Globo, ge tv e Paramount+.

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules (Martinelli), Nonato e Ganso; Savarino, Canobbio (Serna) e Hulk. Técnico: Marcão.

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