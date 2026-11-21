Neste sábado, Palmeiras e Flamengo entram em campo às 16h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Alviverde chega para o confronto após ser derrotado de virada pelo Cruzeiro, na última quarta-feira, no Mineirão. Com esse tropeço, o técnico Abel Ferreira praticamente reconheceu que a equipe ficará com o vice-campeonato, visto que o clube paulista possui apenas 2,37% de chances matemáticas de chegar à liderança.



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Já a equipe rubro-negra vive um excelente momento e precisa de apenas um empate para garantir a taça do Brasileirão, sustentando uma margem de seis pontos na primeira posição. O clube carioca vem de uma sequência de 12 vitórias e um empate nos jogos mais recentes. O artilheiro Pedro é o grande destaque, com 20 gols marcados, 54% de acerto nas finalizações e as mesmas seis assistências de seu adversário argentino.

Onde assistir-

TV Globo, pelo ge tv e Premiere.

Prováveis escalações-

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti (Emiliano Martínez); Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Arthur; Jhon Arias (Felipe Anderson), Mauricio e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

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Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Paquetá (Saúl) e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.