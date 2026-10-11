Veja onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo neste domingo (11)

Clássico decisivo pela 30ª rodada do Brasileirão movimenta a disputa pela liderança e fuga do rebaixamento

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio Nubank Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela 30ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro.

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O Palmeiras chega embalado após vencer o Bahia em casa, diminuindo a distância para o líder Flamengo. Com 60 pontos, o Verdão está a apenas um ponto do primeiro colocado, que joga o Fla-Flu no mesmo horário. Se vencer o clássico e o rival carioca tropeçar, a equipe retoma a liderança. O técnico Abel Ferreira volta à beira do gramado após cumprir suspensão do STJD e deve trazer novidades como Giay, Piquerez e Arias, que foi reserva no último jogo por conta da Data Fifa. A única dúvida do treinador é se utilizará um esquema com três zagueiros ou três meias.

Já o Corinthians vive uma situação bastante delicada, amargando um jejum de sete rodadas sem vitória no Brasileirão. Com a equipe a somente um ponto da zona de rebaixamento, o técnico Fernando Diniz foi demitido na última quarta-feira, após a derrota para o Internacional. Como a diretoria ainda não definiu um substituto, o time será comandado por William Batista, treinador do Sub-20. Ele não poderá contar com os suspensos Rodrigo Garro e Kaio César, mas deve manter a base titular promovendo as entradas dos volantes André e André Carrillo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo (para SP, PR e MS), do ge tv e do Premiere.

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Barboza), Andreas Pereira e Arias; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: William Batista.