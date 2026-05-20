Veja onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño nesta quarta-feira (20)

Palmeiras e Cerro Porteño, do Paraguai, se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026. Como informação complementar, no primeiro turno disputado em território paraguaio, as equipes terminaram empatadas em 1 a 1.

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O Palmeiras vive um ótimo momento, liderando o Campeonato Brasileiro com 35 pontos. Mesmo vindo de um empate com o Cruzeiro em Barueri, o Verdão conseguiu manter a vantagem de quatro pontos para o vice-líder Flamengo. O desempenho se repete na Libertadores, onde o time de Abel Ferreira ocupa o primeiro lugar do Grupo F, com oito pontos. Uma vitória nesta rodada garante a classificação alviverde com antecedência. Para o duelo, o time terá mudanças: Allan retorna após suspensão no torneio nacional na vaga do lesionado Felipe Anderson, e Mauricio deve entrar no lugar de Sosa, que machucou o tornozelo. Piquerez, Vitor Roque, Bruno Fuchs e Benedetti também estão no departamento médico.

O Cerro Porteño chega como o vice-líder do Grupo F na competição continental, com sete pontos, à frente do Sporting Cristal (seis) e do Junior Barranquilla (um). No Campeonato Paraguaio, o clube ocupa a terceira posição, mas tenta se recuperar de uma derrota recente por 3 a 1 para o Sportivo Trinidense. O técnico Ariel Holan estuda alterar o esquema tático, utilizando uma linha de cinco defensores para tentar segurar a força do adversário fora de casa. O time deve ter os retornos de Cecilio Dominguez e Abel Luciatti, recuperados de lesões, enquanto Chaparro, que sofreu uma pancada na perna, é dúvida. O lesionado Aliseda é o único desfalque confirmado.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Globo (para os estados de São Paulo e Paraná), Globoplay, YouTube da getv (com pré e pós-jogo), ESPN e streaming Disney+.

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Mauricio e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Domínguez, Velázquez, Pérez, Quintana e Chaparro (Benítez); Bobadilla, Piris da Motta e Morel; Jonatan Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan.