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Veja onde assistir Palmeiras x Bahia ao vivo nesta quinta-feira (08)

Equipes medem forças em São Paulo em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Palmeiras x Bahia ao vivo nesta quinta-feira (08)
Autor Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A arbitragem do confronto fica a cargo de Braulio da Silva Machado (SC), com os assistentes Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC), além de Paulo Roberto Alves Junior (PR) como quarto árbitro e Heber Roberto Lopes (SC) no comando do VAR.

O Verdão busca retomar a liderança do torneio. Na segunda colocação com 57 pontos conquistados em 28 partidas, o time está a três pontos do Flamengo, que joga fora de casa contra o Santos na rodada. A equipe alviverde divide atenções com as semifinais da Libertadores, onde pega o Fluminense na semana seguinte, e da Copa do Brasil, diante do Vasco. O auxiliar João Martins comanda o time enquanto Abel Ferreira cumpre seu último jogo de suspensão imposta pelo STJD. O clube monitora as condições de Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Emiliano Martínez, Mauricio, Sosa, Arias e Flaco López, que defenderam suas seleções em amistosos na Data Fifa e se reapresentaram entre terça e quarta-feira, com expectativa de integrarem os relacionados. Jefté (cirurgia no joelho) e Paulinho (transição física) são desfalques, e a lista de pendurados conta com Gustavo Gómez, Piquerez, Giay, Luis Pacheco, Mauricio e Flaco López.

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Na sexta posição acumulando 46 pontos, o Tricolor Baiano busca se recuperar do tropeço fora de casa contra o Athletico-PR antes da pausa internacional, resultado que pôs fim a uma sequência de 11 partidas de invencibilidade. Sob a batuta de Rogério Ceni, a equipe aposta em seu desempenho como visitante, sustentando a terceira melhor campanha do quesito no Brasileirão, com 52% de aproveitamento. O período sem jogos serviu para esvaziar o departamento médico, restando apenas Léo Vieira (lesionado) como ausência. Por outro lado, Kike Olivera volta de suspensão e retorna ao time titular, restando como principal dúvida a vaga na lateral direita disputada entre Marcos Victor e Roman Gomez. Os atletas pendurados do time são Rodrigo Nestor, Acevedo, Ronaldo, Roman Gomez, Kanu, Sanabria, Erick Pulga e Everaldo.

Onde assistir

TV Globo, ge tv e Premiere.

Escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson (Arias); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).

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Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Roman Gomez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo. Técnico: Rogério Ceni.

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