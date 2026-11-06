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SÉRIE B

Veja onde assistir Operário-PR x Sport ao vivo nesta sexta-feira (06)

Equipes se enfrentam no Germano Krüger pela 37ª rodada, em duelo decisivo por vaga nos playoffs da Série B

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Operário-PR x Sport ao vivo nesta sexta-feira (06)
Autor O Fantasma ocupa a 12ª posição na tabela - Foto: Victória Sellares/OFEC

Operário-PR e Sport entram em campo nesta sexta-feira (06), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, localizado em Ponta Grossa. O confronto é válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

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O Fantasma ocupa a 12ª posição na tabela, somando 51 pontos, e ainda possui uma remota esperança matemática de alcançar o G6. Para conseguir esse feito improvável, o Operário-PR necessita vencer seus dois últimos compromissos e torcer por tropeços de cinco adversários que estão à sua frente, incluindo o próprio Sport. Sem o zagueiro Miranda e o volante Vinicius Diniz, suspensos pelo terceiro amarelo, o técnico Alberto Valentim deve abrir mão do esquema com três zagueiros e conta com o retorno do atacante Berto, que cumpriu suspensão.

Do outro lado, o Leão é o oitavo colocado, com 55 pontos, e precisa obrigatoriamente do triunfo para continuar vivo na disputa pela classificação aos playoffs. A equipe pernambucana, que vem de um empate com o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, pode dormir na sexta posição caso vença no Paraná, dependendo depois de tropeços de CRB e Goiás na rodada. O time terá a baixa do volante Willian Oliveira, por lesão, e do técnico Mariano Soso, suspenso, que será substituído pelo auxiliar Sued Lima. Biel e Zé Gabriel disputam uma vaga no meio-campo.

Onde assistir

ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports.

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Prováveis escalações

Operário-PR: Elias; Maguinho, Joseph, Cuenú e Gabriel Feliciano; Índio, André (Neto Paraíba) e Dudu Mosconi; Brenno (Berto), Caio Dantas e Moraes Jr. Técnico: Alberto Valentim.

Sport: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; Biel (Zé Gabriel), Fernando Sobral e Patrick de Paula; Diego Hernández, Perotti e Chrystian Barletta. Técnico: Sued Lima (auxiliar).

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