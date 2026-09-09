Veja onde assistir Operário-PR x CRB ao vivo nesta quarta-feira (09)

Times fazem um confronto direto em busca de uma vaga no G6 da Série B

Operário-PR e CRB entram em campo nesta quarta-feira (09), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Germano Krüger. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e marca um embate direto entre duas equipes que estão na disputa intensa por uma vaga no G6 da competição.

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O Operário-PR chega para o duelo na sétima colocação com 40 pontos, embalado por uma vitória fora de casa contra o Londrina por 2 a 1. Esse triunfo colocou fim a uma sequência negativa do Fantasma no returno, já que o time acumulava quatro derrotas e dois empates desde o início da segunda metade do torneio. Agora, defendendo uma série de três jogos sem perder, a equipe paranaense foca em retornar ao grupo dos seis primeiros.

O CRB ocupa o sexto lugar com 42 pontos e também vem de um bom resultado ao bater o América-MG por 3 a 1. O clube regatiano vive uma excelente fase no returno sob o comando do técnico Fábio Matias, ostentando um aproveitamento de 76,7% (sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em dez partidas). A equipe aposta também em sua força atuando longe de Maceió, já que é o segundo melhor visitante desta Série B, atrás apenas do São Bernardo, acumulando seis vitórias em 13 confrontos fora de casa.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Operário-PR: Vagner; Maguinho, Cuenú, Joseph e Moraes; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Ángel Torres, Pablo (Caio Dantas) e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.

CRB: Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat (Maycon); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Matias.