Veja onde assistir Novorizontino x São Bernardo neste sábado (07)
Partida acontece a partir das 18h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
Novorizontino e São Bernardo medem forças na noite deste sábado (07), a partir das 18h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O confronto é válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026.
Atualmente no topo da tabela do Paulistão, o Novorizontino já garantiu sua vaga antecipada para as quartas de final. O Tigre do Vale detém 13 pontos e chega para o duelo após empatar o clássico regional contra o Mirassol; agora, o objetivo da equipe é assegurar a permanência entre os quatro melhores colocados para obter a vantagem de jogar em casa no mata-mata.
O São Bernardo vive um momento de oscilação na temporada e não vence há duas partidas, vindo de uma derrota pesada para o Mirassol e um empate amargo contra o Bragantino. Ocupando a oitava posição com oito pontos, o Bernô tenta recuperar longe de seus domínios os pontos perdidos como mandante para se sustentar dentro da zona de classificação.
Onde assistir
HBO Max.
Prováveis escalações
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama e Rômulo; Maykon (Tavinho), Hélio Borges e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Augusto (Wellington Manzoli), Matheus Salustiano e Pará; Romisson, Foguinho e João Paulo; Pedro Vitor, Pedrinho e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalá.