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Veja onde assistir Novorizontino x Operário-PR ao vivo neste domingo (01)

Líder da Série B, Novorizontino encara o Operário-PR na reta final da disputa pelo acesso à elite

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Novorizontino x Operário-PR ao vivo neste domingo (01)
Autor O Novorizontino entra em campo embalado por uma invencibilidade que dura mais de um mês - Foto: Ozzair Jr/Novorizontino

Novorizontino e Operário-PR medem forças neste domingo (01), às 18h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), na cidade de Novo Horizonte. A partida é válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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O Novorizontino entra em campo embalado por uma invencibilidade que dura mais de um mês, desde o revés contra o Ceará em setembro. Líder da competição com 64 pontos, o Tigre acumula quatro vitórias e um empate nos seus últimos cinco compromissos, incluindo bons resultados fora de casa contra Atlético-GO e Vila Nova. A equipe foi a primeira a garantir vaga ao menos no G-6 e agora busca consolidar o acesso direto à Série A.

Já o Operário-PR chega motivado após vencer o Athletic por 1 a 0 em seus domínios, mantendo viva a meta de alcançar o G-6. O Fantasma iniciou a rodada na 10ª posição com 51 pontos, quatro a menos que a zona de playoffs. Dono do sexto melhor desempenho como visitante no campeonato, o clube paranaense quer colocar fim à sequência de duas derrotas seguidas atuando longe do estádio Germano Krüger.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Novorizontino: César (Jordi); Madson, Carlinhos, Eduardo Brock e Patrick (Sander); Matheus Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Reidiney, Nicolas Careca e Carlão (Robson). Técnico: Luís Fernando Flores (auxiliar).

Operário-PR: Elias; Maguinho, Cuenú, Joseph e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz e Dudu Mosconi; Brenno, Caio Dantas e Moraes (Maxwell). Técnico: Alberto Valentim.

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