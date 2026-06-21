Veja onde assistir Nova Zelândia x Egito pela Copa do Mundo neste domingo (21)

As seleções de Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21), às 22h (horário de Brasília), no Vancouver Place, situado no Canadá. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026 e vale uma vaga antecipada na fase eliminatória. Como todas as equipes da chave estão empatadas com um ponto — o grupo ainda conta com Bélgica e Irã —, quem sair vitorioso garante a classificação, que seria inédita para ambos os países, que também buscam o primeiro triunfo de suas histórias em Mundiais.

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A Nova Zelândia, comandada pelo técnico Darren Bazeley, chegou ao torneio sob desconfiança por ser a pior posicionada no ranking da Fifa (85º lugar) e acumular derrotas para Haiti e Inglaterra na preparação, mas ganhou força após empatar por 2 a 2 com o Irã na estreia, chegando ao quarto jogo seguido sem perder em Copas. A grande aposta da equipe está no entrosamento ofensivo entre o experiente Chris Wood e o jovem Elijah Just, autor de dois gols no primeiro jogo. O treinador deve manter a escalação inicial da estreia, apesar de questionamentos defensivos sobre o jogador Tim Payne.

O Egito, sob a liderança do técnico Hossam Hassan, busca repetir em Copas do Mundo o sucesso de seus sete títulos da Copa Africana de Nações, naquela que desponta como a última oportunidade em Mundiais para a geração de Mohamed Salah. Na rodada de abertura, os egípcios demonstraram grande força defensiva ao segurarem um empate por 1 a 1 contra a favorita Bélgica, contudo apresentaram problemas na eficiência ofensiva, acertando apenas três finalizações de 14 tentadas. A tendência é que a escalação com linha de quatro defensores seja mantida, com Shobeir seguindo como titular no gol.

Onde assistir

TV Globo, sportv e CazéTV.

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Prováveis escalações

Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne (Elliot), Surman, Boxall e Cacace; Joe Bell, Stamenic, McCowall, Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Egito: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy e Fatouh; Attia, Lasheen; Mostafa Zico, Salah e Ashour; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.