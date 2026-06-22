Veja onde assistir Noruega x Senegal nesta segunda-feira (22) pela Copa do Mundo

Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. O confronto de seleções acontecerá no MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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A seleção norueguesa venceu o Iraque pelo placar de 4 a 1, contando com dois gols marcados por Haaland. Um novo resultado positivo nesta partida pode deixar bem encaminhada a vaga do país para a fase de mata-mata da competição Mundial. Como o time não apresenta problemas físicos decorrentes do primeiro jogo, a tendência é que o técnico Stale Solbakken repita os mesmos titulares da estreia.

Em contrapartida, os senegaleses tentam a reabilitação no campeonato após perderem para a França por 3 a 1 no primeiro jogo. Mesmo tendo feito uma boa primeira etapa, a equipe lida com problemas internos nos bastidores, conforme relatado pelo treinador Pape Thiaw. Apesar do revés, a comissão técnica não planeja modificações profundas nos onze iniciais e Thiaw pontuou que não fará um plano de marcação exclusivo para Haaland, mas sim para neutralizar o ataque rival coletivamente. O duelo desta noite será apitado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que comandou a abertura da Copa entre México e África do Sul, jogo no qual distribuiu três cartões vermelhos.

Onde assistir

TV Globo, sportv, ge tv e Cazé TV.

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Prováveis escalações

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Aursnes e Ödegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e El Hadji Diouf; Gana Gueye, Pape Gueye e Camara; Mbaye (Sarr), Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.