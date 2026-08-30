Veja onde assistir Mirassol x Palmeiras ao vivo neste domingo
Confronto válido pela 25ª rodada do Brasileirão acontece no estádio Maião
Mirassol e Palmeiras entram em campo neste domingo, às 18h30, no estádio Maião, localizado na cidade de Mirassol (SP). O embate entre as equipes é válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
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A situação do Mirassol é delicada, visto que o clube amarga uma sequência de sete partidas sem vencer, englobando compromissos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O último jogo do Leão foi um empate em 1 a 1 diante do Santos, na Vila Belmiro, no último domingo. Após o confronto, o time verde e amarelo, que atualmente ocupa a 17ª colocação com 24 pontos, desfrutou de sua primeira semana livre de jogos em quase um mês.
O Palmeiras, por sua vez, vive ótima fase e conseguiu abrir seis pontos de vantagem no topo da tabela do Brasileirão ao golear o Vasco por 4 a 1 na rodada passada. O objetivo agora é manter o ritmo embalado, especialmente depois de deixar encaminhada a vaga para a semifinal da Copa do Brasil com o triunfo por 3 a 0 sobre o Santos, na última quarta-feira.
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Prováveis escalações
Mirassol: Para o duelo, o técnico Rafael Guanaes não conta com o volante Wallisson, que foi expulso contra o Santos na última rodada. Por outro lado, o também volante Denilson retorna de suspensão e pode assumir a vaga de Gustavo Cazonatti. Com isso, os 11 iniciais devem ser: Walter; Gabriel Knesowitsch, João Victor e Willian Machado; Igor Formiga, Neto Moura, Denilson (Gustavo Cazonatti), Eduardo e Reinaldo; Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Palmeiras: O técnico Abel Ferreira segue com desfalques no departamento médico: os laterais Piquerez e Jefté, os atacantes Ramón Sosa e Jhon Arias, além de Paulinho, que se preparava para voltar, mas sofreu nova lesão no tendão longo do adutor da coxa direita e só retorna após a Data Fifa. Sem Sosa e Arias, Felipe Anderson deve ganhar espaço na equipe. Já o zagueiro Gustavo Gómez saiu do último jogo com pernas pesadas, mas não teve lesão constatada e pode atuar. A formação provável tem: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez (Barboza) e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Mauricio, Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.