Veja onde assistir Mirassol x Grêmio ao vivo nesta sexta-feira (17)

Mirassol e Grêmio duelam nesta sexta-feira, a partir das 20h, no estádio Maião, em Mirassol, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno das duas agremiações aos gramados depois de uma pausa superior a 45 dias em razão da disputa da Copa do Mundo.

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O Mirassol teve desempenhos distintos na primeira metade do ano, assegurando classificação para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, mas fazendo uma campanha fraca no Brasileirão. O Leão se encontra na vice-lanterna do torneio com 16 pontos somados, cinco a menos que o rival gaúcho, e vem de revés por 1 a 0 diante do Athletico Paranaense fora de casa. Para montar o time, o técnico Rafael Guanaes tem a ausência do zagueiro Willian Machado, que cumpre suspensão, abrindo vaga para Lucas Oliveira ou o recém-contratado Gabriel Knesowitsch. O lateral-direito Igor Formiga retorna após se recuperar de contusão, e o centroavante Bruno Santos, recém-chegado do Londrina, tem chances de começar jogando. Negueba e Alex Muralha continuam lesionados.

Do outro lado, o Grêmio iniciou a rodada na 16ª posição na tabela, estando somente um ponto acima da zona de rebaixamento. No último duelo antes do recesso para a Copa do Mundo, a equipe foi batida em casa pelo Corinthians pelo placar de 3 a 1. O elenco comandado por Luís Castro entra em campo pressionado por melhores resultados e não terá mais o capitão Arthur, que se despediu do clube por falta de acordo salarial. Como novidade positiva, o goleiro Weverton retorna após servir a seleção brasileira. O treinador mantém dúvidas na dupla de zaga e sobre quem jogará ao lado de Juan Nardoni no meio-campo. Ficam fora por suspensão Enamorado e Thiago Beltrame, além de Matheus Nascimento (não inscrito na CBF), Wallace, Balbuena e João Pedro (por opção técnica), e Marlon e Tiaguinho (em fase de retreinamento).

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira (Gabriel Knesowitsch) e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Eduardo; Carlos Eduardo (Edson Carioca), Alesson e Bruno Santos (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes.

Grêmio: Weverton, Pavon, Gustavo Martins, Kannemann (Luís Eduardo), Caio Paulista (Pedro Gabriel), Villasanti (Leonel Pérez), Nardoni, Gabriel Mec, Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.