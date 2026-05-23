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BRASILEIRÃO

Veja onde assistir Mirassol x Fluminense ao vivo neste sábado

Equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão com objetivos bem distintos no campeonato

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 18:40:00 Editado em 23.05.2026, 16:39:15
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Veja onde assistir Mirassol x Fluminense ao vivo neste sábado
Autor Estádio Maião será palco do confronto entre Mirassol e Fluminense pelo Brasileirão - Foto: Divulgação/Agência Mirassol

O confronto entre Mirassol e Fluminense acontece neste sábado, a partir das 19h, tendo como palco o estádio Maião, localizado em Mirassol. O duelo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O clube da casa vive momentos completamente diferentes nas competições atuais. Recentemente, a equipe assegurou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores após derrotar o Always Ready, além de ter carimbado sua vaga para a mesma etapa da Copa do Brasil. Por outro lado, o desempenho no Brasileirão é preocupante: vindo de um revés como visitante diante do Atlético-MG, o Leão ocupa atualmente a vice-lanterna da tabela, somando 13 pontos, o que representa uma desvantagem de cinco pontos para o primeiro time fora do Z-4.

Já o Fluminense divide suas atenções com a Conmebol Libertadores, vindo de um triunfo sobre o Bolívar na última terça-feira, embora ainda necessite de um conjunto de resultados na rodada de encerramento para confirmar sua ida às oitavas de final. Na liga nacional, a situação do Tricolor é bem mais favorável, figurando na terceira colocação com 30 pontos obtidos, embalado por uma vitória recente em cima do São Paulo, em partida disputada no Maracanã.

Onde assistir

  • Premiere.

Prováveis escalações

  • Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.
  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Serna, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
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Campeonato Brasileiro fluminense Futebol Nacional Libertadores Mirassol Rodada 17
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