Veja onde assistir Mirassol x Fluminense ao vivo neste sábado

O confronto entre Mirassol e Fluminense acontece neste sábado, a partir das 19h, tendo como palco o estádio Maião, localizado em Mirassol. O duelo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O clube da casa vive momentos completamente diferentes nas competições atuais. Recentemente, a equipe assegurou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores após derrotar o Always Ready, além de ter carimbado sua vaga para a mesma etapa da Copa do Brasil. Por outro lado, o desempenho no Brasileirão é preocupante: vindo de um revés como visitante diante do Atlético-MG, o Leão ocupa atualmente a vice-lanterna da tabela, somando 13 pontos, o que representa uma desvantagem de cinco pontos para o primeiro time fora do Z-4.

Já o Fluminense divide suas atenções com a Conmebol Libertadores, vindo de um triunfo sobre o Bolívar na última terça-feira, embora ainda necessite de um conjunto de resultados na rodada de encerramento para confirmar sua ida às oitavas de final. Na liga nacional, a situação do Tricolor é bem mais favorável, figurando na terceira colocação com 30 pontos obtidos, embalado por uma vitória recente em cima do São Paulo, em partida disputada no Maracanã.

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