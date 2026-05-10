Veja onde assistir Mirassol x Chapecoense ao vivo neste domingo

Mirassol e Chapecoense se enfrentam neste domingo (10), às 18h30, no Estádio Maião. O duelo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, marca um confronto direto entre dois clubes que tentam escapar da zona de rebaixamento na tabela da competição nacional.

O Mirassol atravessa sua fase mais positiva no ano. Recentemente, o Leão conquistou uma vitória importante contra a LDU pela Libertadores e somou dois triunfos nas últimas três partidas do campeonato nacional. A vitória sobre o Corinthians na última rodada trouxe fôlego ao time, que soma 12 pontos e ocupa a 18ª posição, embora ainda não tenha conseguido sair do Z-4.

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Pelo lado da Chapecoense, o foco total é encerrar a sequência negativa e reencontrar o caminho das vitórias. O desempenho do Verdão tem sido preocupante: o clube detém, junto ao Botafogo, a defesa mais vazada do torneio. O setor ofensivo também apresenta dificuldades, sendo o segundo pior do Brasileiro. Em 13 partidas, a equipe catarinense registra apenas uma vitória, cinco empates e sete derrotas, com um saldo negativo de 13 gols.

Onde assistir

Transmissão: Premiere.



Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho, Eduardo e Shaylon; Carlos Eduardo e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

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Chapecoense: Anderson; Eduardo Doma, Victor Caetano, João Paulo, Everton, Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor, Giovanni Augusto; Ênio e Bolasie. Técnico: Fábio Matias.