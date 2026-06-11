Veja onde assistir México x África do Sul ao vivo nesta quinta-feira (11)

México e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, localizado na Cidade do México. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos e marca a abertura oficial da Copa do Mundo de 2026.

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Jogando em casa como um dos países seleções-sedes do torneio, junto a Estados Unidos e Canadá, o México busca igualar seu melhor desempenho histórico de alcançar as quartas de final, o que ocorreu somente em 1970 e 1986, quando também abrigou a competição.

Sob o comando técnico de Javier Aguirre, os mexicanos vivem excelente fase e estão invictos no ano de 2026, somando seis vitórias e dois empates. O elenco conta com a experiência do goleiro Guillermo Ochoa, que disputa seu sexto Mundial, e com a juventude de Gilberto Mora, de 17 anos, que pode superar uma marca de Pelé caso se torne o atleta mais jovem a balançar as redes na história do torneio.

Em contrapartida, a África do Sul chega ao Mundial atravessando um momento de crise, sem conseguir nenhuma vitória nos cinco jogos realizados neste ano, nos quais acumulou duas derrotas e três empates — incluindo igualdades nos amistosos preparatórios recentes com Nicarágua e Jamaica.

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Apesar do retrospecto atual negativo, o time comandado por Hugo Broos garantiu a vaga direta na competição ao terminar na liderança do Grupo C das Eliminatórias Africanas, superando Nigéria, Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbábue com um desempenho de cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Onde assistir

Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV.

Prováveis escalações

México: José Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesus Gallardo; Alvaro Fidalgo, Erik Lira e Brian Gutierrez; Roberto Alvarado, Raul Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

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África do Sul: Ricardo Goss, Tholo Matuludi, Ime Okon, Olwethu Makhanya e Samukele Kabini; Yaya Sithole, Thalante Mbatha e Themba Zwane; Kamogelo Sebelebele, Tshepang Moremi e Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.