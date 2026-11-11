Veja onde assistir Londrina x Náutico ao vivo nesta quarta-feira (11)
Partida da última rodada da Série B foi antecipada e será disputada com portões fechados
Londrina e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no estádio VGD, em duelo válido pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto estava marcado originalmente para o sábado, mas foi antecipado pela CBF porque as duas equipes não têm mais aspirações ou riscos no torneio. Além disso, o jogo não terá a presença de torcedores, visto que a equipe paranaense cumpre punição do STJD em razão do arremesso de objetos na partida contra o Operário-PR, ainda pela 26ª rodada.
LEIA MAIS: Acidente entre moto e caminhonete deixa dois feridos em Apucarana
O Londrina chega para sua despedida já rebaixado com quatro rodadas de antecedência, ocupando atualmente a 18ª posição com 32 pontos. Com o foco voltado para a próxima temporada, o clube paranaense liberou diversos atletas e já confirmou a chegada de Higo Magalhães como treinador para 2027. Para este último compromisso, o comandante interino Hugo Chacon não terá os zagueiros Wallace e Caio, que estão suspensos. Com apenas o jovem Matheus disponível para a zaga, o volante Tárik deve atuar improvisado no setor, e outros garotos, como Richarlyson e Kauã Jonathan, podem receber oportunidades.
Do outro lado, o Náutico assegurou sua permanência na segunda divisão na 36ª rodada, após superar o Avaí. Ocupando o 15º lugar com 46 pontos, a equipe pernambucana aproveitou o cenário tranquilo para dispensar grande parte do seu grupo antes mesmo do jogo passado, contra o CRB. O técnico Bruno Pivetti lida com diversas baixas: Derek já deixou o clube, Reginaldo e Ryan estão de saída, e Kauã Maranhão e Samuel cumprem suspensão. Dessa forma, garotos das categorias de base como Léo, Índio, Halanzinho, Caio Soares, Everson e Isaque devem compor o time titular.
Onde assistir
ESPN e Disney+.
Prováveis escalações
Londrina: Kozlinski (Zanella); Richarlyson (André Dhominique), Tárik, Matheus e Artur; Lucas Marques, Geovane Meurer e João Tavares; João Andrade, Igor Bahia (Kauã Jonathan) e Pablo Dyego. Técnico: Hugo Chacon.
Náutico: Léo; Hector, Índio, Wanderson e Luiz Paulo; Caio Soares, Matheus Uchôa e Halanzinho; Everson, Luiz Cláudio e Isaque Ferreira. Técnico: Bruno Pivetti.