Veja onde assistir LDU x Palmeiras ao vivo nesta quarta-feira (16)

LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, em Quito, no Equador. O confronto é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores de 2026. Após vencer a partida de ida por 1 a 0 no Nubank Parque, o time brasileiro joga por um simples empate para garantir vaga em mais uma semifinal. Para os equatorianos, é necessária uma vitória por dois ou mais gols de diferença para a classificação direta, ou triunfo por um gol de saldo para levar a decisão aos pênaltis.



A equipe da LDU ocupa a quinta colocação na Liga Equatoriana e chega com seus titulares descansados, já que utilizou uma equipe reserva no empate por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca, no último sábado. Avaliando as cinco partidas mais recentes, o time somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. Atuando em seus domínios nos últimos cinco jogos, foram dois triunfos e três igualdades — sendo uma delas o 0 a 0 contra o Mirassol, quando garantiu a classificação para as quartas nas penalidades. Na zaga, Allala está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Richard Mina.

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Do outro lado, o Palmeiras viveu momentos de oscilação recentemente e acabou perdendo a ponta do Brasileirão para o Flamengo. Contudo, o elenco conseguiu se classificar para as semifinais da Copa do Brasil e voltou a vencer na Série A superando o São Paulo por 2 a 0 no clássico. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Gustavo Gómez, suspenso. Em contrapartida, Andreas Pereira volta após cumprir gancho e Ramón Sosa também integra a delegação após se recuperar de lesão na coxa. Piquerez, sem fratura no tornozelo, e Mauricio, recuperado de tendinite, também viajaram. Jefté e Paulinho são os desfalques por lesão.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

LDU: Gonzalo Valle; Weigandt, Adé, Richard Mina e Segovia (Carabalí); Cornejo, Jesús Pretell e Lucas Rodríguez; Janner Corozo, Michael Estrada e Yerlin Quiñónez. Técnico: Gustavo Álvarez.

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Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Bruno Fuchs (Evangelista), Barboza e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.