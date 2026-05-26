LIBERTADORES

Veja onde assistir Lanús x Mirassol ao vivo nesta terça-feira (26)

Partida na Argentina encerra o Grupo G da Libertadores, com o time paulista já classificado

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 18:51:38 Editado em 26.05.2026, 17:52:44
Autor O Leão já garantiu sua vaga nas oitavas da Libertadores - Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol

Lanús e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Néstor Díaz Pérez, popularmente conhecido como "La Fortaleza", na província de Buenos Aires, na Argentina. O embate é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O Lanús entra em campo sem chances matemáticas de avançar na Libertadores, mas ainda briga pela sobrevivência continental. A equipe granate precisa de pelo menos um empate para garantir a terceira posição do Grupo G e disputar os playoffs da Copa Sul-Americana — vaga que pode ser confirmada mesmo com uma derrota, desde que o Always Ready tropece diante da LDU Quito. O técnico Mauricio Pellegrino faz mistério na escalação inicial, especialmente no ataque: com a lesão de Yoshan Valois, o comandante pode voltar a improvisar Ramiro Carrera como centroavante ou dar uma oportunidade a Walter Bou, que tem tido poucos minutos e rendimento abaixo do esperado.

Do outro lado, o Mirassol vive uma temporada de contrastes. Se no Campeonato Brasileiro o time luta contra a zona de rebaixamento — vindo de uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense que deu fôlego na Série A —, nas copas a campanha é histórica. O Leão já garantiu sua vaga nas oitavas da Libertadores ao superar o Always Ready por 2 a 1, lidera a chave e precisa de apenas um empate na Argentina para assegurar o primeiro lugar definitivo. A equipe também continua viva na Copa do Brasil, no aguardo do sorteio. Focando no duelo de sábado contra o Athletico-PR pelo Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo, o técnico Rafael Guanaes deve mandar a campo uma formação mista. O lateral-esquerdo Victor Luís cumpre suspensão, enquanto Neto Moura e Negueba seguem no departamento médico.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Biafore, Cardozo, Salvio, Marcelino Moreno e Carrera; Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira e Igor Cariús (Reinaldo); Yuri Lara, Chico Kim, Shaylon (Lucas Mugni), Galdino, Alesson e Edson Carioca (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes.

