SUL-AMERICANA

Veja onde assistir Juventud x Atlético-MG ao vivo nesta terça-feira

Jogo válido pela 4ª rodada da Sul-Americana acontece no Uruguai; veja detalhes

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 18:45:06 Editado em 05.05.2026, 18:09:29
O jogo acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu - Foto: Divulgação

Juventud de las Piedras e Atlético-MG medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, localizado em Montevidéu. O confronto é válido pela quarta rodada do Grupo B da Conmebol Sul-Americana.

O Juventud ocupa a vice-liderança da chave com quatro pontos, estando a três de distância do Cienciano, atual líder. A equipe uruguaia vem de uma goleada por 4 a 0 contra o Puerto Cabello na competição continental e sustenta uma invencibilidade de quatro partidas na temporada. Apesar do triunfo recente por 2 a 1 sobre o Montevideo Wanderers, o clube vive um momento delicado no Campeonato Uruguaio, amargando a 14ª colocação entre 16 times participantes.

Já o Atlético-MG entra em campo precisando de uma vitória urgente para reagir no torneio. O Galo figura na lanterna do grupo com apenas três pontos, após sofrer um revés por 1 a 0 para o Cienciano, no Peru. Como apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas e o segundo disputa um playoff, somar pontos é fundamental para a sobrevivência na copa. Apesar do cenário internacional desfavorável, o Alvinegro chega com o moral elevado após vencer o clássico contra o Cruzeiro por 3 a 1 no fim de semana.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

Juventud: Sebastián Sosa; Morosini (Risso), Pernicone, Emmanuel Mas e Renzo Rabino; Roldan, Emanue Cecchini e Peralta; Pablo Lago, Mimbacas e Alejo Cruz. Técnico: Sergio Blanco.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Maycon (Tomás Perez), Bernard e Scarpa (Reinier); Dudu (Minda) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

