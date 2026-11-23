Internacional e Vitória medem forças nesta segunda-feira (23), às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente dois times que brigam para escapar da queda e já conta com mais de 30 mil torcedores confirmados nas arquibancadas.

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O Colorado tenta se recuperar do revés por 2 a 1 sofrido diante do Vasco na rodada anterior, resultado que devolveu a equipe à zona de rebaixamento. Na 17ª colocação, com 38 pontos, o time gaúcho aposta no fator casa para seguir vivo na briga pela permanência. Um triunfo garante ao Inter a saída provisória do Z-4, já que o Corinthians, 16º colocado com 40 pontos, só entra em campo na quarta-feira contra o Atlético-MG. Para o duelo, o capitão Alan Patrick cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e dá lugar a Carbonero, enquanto Thiago Maia retorna após se recuperar de lesão na coxa direita. Bernabei, Rochet, Kayky e Diego Esser também estão fora, e Alerrandro segue como a referência no ataque.

Do outro lado, o Vitória chega embalado pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino na estreia do treinador Rafael Lacerda. Com 41 pontos e na 14ª posição, o Rubro-Negro quer pontuar fora de casa para se manter longe da degola e ficar mais próximo de assegurar a vaga na Série A. Mesmo que saia derrotado, o time baiano não perde a posição para os gaúchos devido ao número de vitórias (11 contra 10 que o Inter alcançaria). Lacerda volta a contar com o zagueiro Luan Cândido e o atacante Laquintana, que ficaram de fora da última rodada por pertencerem ao Bragantino, mas perde o lateral-direito Mateus Silva, suspenso pelo terceiro amarelo.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Vitinho e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Brítez, Cacá e Ramon (Luan Cândido); Baralhas, Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia (Caíque Gonçalves) e Renê. Técnico: Rafael Lacerda.