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BRASILEIRÃO

Veja onde assistir Internacional x Coritiba ao vivo nesta terça-feira (03)

Partida no Beira-Rio é válida pela 34ª rodada do campeonato e decisiva nesta reta final

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Internacional x Coritiba ao vivo nesta terça-feira (03)
Autor Internacional está na luta para fugir do rebaixamento - Foto: Reprodução/Internacional

Internacional e Coritiba entram em campo às 21h30 desta terça-feira (03), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na luta para fugir do rebaixamento, o Internacional busca se reerguer após sofrer uma derrota no último minuto para o Fluminense na rodada anterior. A equipe gaúcha inicia a rodada na 18ª colocação, com 35 pontos, e tem a chance de deixar o Z-4 caso vença em casa e seja ajudada por resultados paralelos.

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O Coritiba, por sua vez, alcançou os 42 pontos após bater o Vitória por 2 a 0 no último sábado, no Couto Pereira, assumindo a 11ª posição. O triunfo diante de seus torcedores encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer na Série A, afastando o Coxa da zona de perigo. Restando cinco rodadas, a meta agora é atingir logo os 45 pontos para assegurar a permanência na primeira divisão em 2027.

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Onde assistir

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Premiere.

Prováveis escalações

Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo ou Thiago Maia) e Matheus Bahia; Vitinho e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

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