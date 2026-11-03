Veja onde assistir Internacional x Coritiba ao vivo nesta terça-feira (03)
Partida no Beira-Rio é válida pela 34ª rodada do campeonato e decisiva nesta reta final
Internacional e Coritiba entram em campo às 21h30 desta terça-feira (03), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na luta para fugir do rebaixamento, o Internacional busca se reerguer após sofrer uma derrota no último minuto para o Fluminense na rodada anterior. A equipe gaúcha inicia a rodada na 18ª colocação, com 35 pontos, e tem a chance de deixar o Z-4 caso vença em casa e seja ajudada por resultados paralelos.
O Coritiba, por sua vez, alcançou os 42 pontos após bater o Vitória por 2 a 0 no último sábado, no Couto Pereira, assumindo a 11ª posição. O triunfo diante de seus torcedores encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer na Série A, afastando o Coxa da zona de perigo. Restando cinco rodadas, a meta agora é atingir logo os 45 pontos para assegurar a permanência na primeira divisão em 2027.
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Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo ou Thiago Maia) e Matheus Bahia; Vitinho e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Guilherme Bossle (interino).