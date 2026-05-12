Veja onde assistir Internacional x Athletic ao vivo nesta terça-feira

Internacional e Athletic entram em campo nesta terça-feira (12), às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, o Colorado garante a classificação com apenas um empate. O time mineiro, por sua vez, precisa de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para avançar direto às oitavas, ou vencer por um gol para forçar a disputa de pênaltis.

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A equipe gaúcha tenta sustentar o bom momento sob o comando do técnico Paulo Pezzolano. O Inter vem de um empate por 2 a 2 contra o Coritiba no fim de semana, pelo Brasileirão, e atualmente defende uma série invicta de cinco partidas, acumulando três vitórias ao longo desse período.

Apesar de fazer a sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, o Athletic enfrenta uma fase mais delicada na temporada. A equipe treinada por Alex de Souza completou exatamente um mês sem vitórias e vive seu pior momento sob o comando do técnico, com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. O embate mais recente terminou em 0 a 0 contra o Cuiabá, no estádio Joaquim Portugal, pela Série B.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Athletic: Luan Polli; Jhonatan Silva, João Miguel e Belezi; Douglas Silva (Diogo Batista), Ian Luccas, Jota e Zeca; Kauan Rodrigues, Max (Bruninho) e Samuel Otusanya (Gabriel Moysés). Técnico: Alex de Souza.