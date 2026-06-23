Veja onde assistir Inglaterra x Gana ao vivo nesta terça (23)

Inglaterra e Gana duelam nesta terça-feira (23), a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio de Boston, em solo americano. O confronto vale pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo, e o time inglês pode carimbar seu passaporte para as oitavas de final de forma antecipada. O jogo ganha ainda mais peso porque as duas equipes saíram vitoriosas na primeira rodada e lutam diretamente pelo topo da tabela, com a Inglaterra em vantagem pelo saldo de gols.

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Os ingleses chegam embalados após vencerem a Croácia por 4 a 2 em um jogo muito movimentado, assumindo a liderança da chave com três pontos. O atacante Harry Kane foi o grande nome da estreia ao balançar as redes duas vezes, alcançando a marca de dez gols em Mundiais e se igualando a Gary Lineker como o maior artilheiro da história do seu país na competição. O setor ofensivo ainda contou com gols de Jude Bellingham e Marcus Rashford, deixando o grupo sob o comando de Thomas Tuchel bastante confiante para buscar os três pontos e a vaga antecipada.

Por outro lado, a seleção de Gana estreou batendo o Panamá pelo placar magro de 1 a 0, em uma partida bastante parelha e sem muitas chances criadas. O gol da vitória saiu nos acréscimos da etapa final, aos 49 minutos, anotado pelo volante Caleb Yirenkyi, garantindo os três primeiros pontos para os ganeses. O elenco comandado pelo experiente Carlos Queiroz entra em campo focado em somar pontos para dar um passo crucial em direção à próxima fase do torneio mundial.

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Onde assistir

TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge TV (via Globoplay), CazéTV (YouTube), Disney+ e Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O’Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Gana: Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Ernest Nuamah, Caleb Yirenkyi, Ebenezer Owusu e Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew; Antoine Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.