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Veja onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense ao vivo nesta quarta-feira

Jogo em Mendoza vale a sobrevida do Flu na Libertadores e a vaga para os mandantes

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 20:59:00 Editado em 06.05.2026, 19:57:03
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Veja onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense ao vivo nesta quarta-feira
Autor Confronto é válido pela quarta rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores e coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas no torneio continental - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Independiente Rivadavia e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (06), a partir das 21h30 (pelo horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, localizado em Mendoza. O confronto é válido pela quarta rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores e coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas no torneio continental.

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O Independiente Rivadavia lidera o agrupamento com folga, ostentando 100% de aproveitamento com três vitórias até o momento, dividindo o posto de melhor campanha geral da competição com o Corinthians. A equipe argentina tem sete pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação e superou o próprio Tricolor por 2 a 1 no Maracanã, naquele que foi o único duelo histórico entre os clubes. Focando na vaga antecipada para as oitavas, o técnico Alfredo Berti escalará força máxima após ter poupado seus titulares contra o Aldosivi, no fim de semana, pelo Campeonato Argentino.

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O Fluminense, em contrapartida, amarga a lanterna da chave, somando apenas um ponto após duas derrotas e um empate. Para conseguir avançar sem depender de resultados paralelos, o time carioca precisa de um returno quase impecável, vencendo suas três partidas restantes — incluindo um triunfo por três gols de diferença contra o Bolívar, no Rio de Janeiro. A equipe treinada por Luis Zubeldía também luta para acabar com um tabu de quase dois anos sem vitórias fora de casa na Libertadores, sendo a última em 9 de maio de 2024, contra o Colo-Colo, por 1 a 0 (gol de Manoel). Tentando reverter a situação, os titulares Hércules, Canobbio e Savarino, poupados no duelo diante do Internacional no Brasileirão, devem retornar ao time inicial.

Onde assistir

TV Globo, getv e ESPN.

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Prováveis escalações

Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifácio, Villalba, Studer e Luciano Gómez; Bottari, Fernández, Florentín e Villa; Sartori e Arce. Técnico: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Renê; Alisson (Otávio), Hércules e Savarino; Soteldo (Serna), Canobbio e Castillo. Técnico: Luis Zubeldía.

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