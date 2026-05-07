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Veja onde assistir Independiente Medellín x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira

Jogo na Colômbia é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 21:15:17 Editado em 07.05.2026, 16:48:52
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Veja onde assistir Independiente Medellín x Flamengo ao vivo nesta quinta-feira
Autor Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia - Foto: Reprodução

Independiente Medellín e Flamengo medem forças nesta quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O Independiente Medellín chega em meio a uma forte crise. Com a demissão do técnico Alejandro Restrepo devido aos maus resultados, o time agora é comandado pelo interino Sebastián Botero e vem de uma eliminação precoce no Torneio Apertura do Campeonato Colombiano, caindo na primeira fase ao perder em casa para o Rionegro Águilas no último domingo. Para piorar o clima, o maior acionista do clube, Raúl Giraldo, se licenciou do cargo após atritos com a torcida. Apesar disso, os colombianos ocupam a terceira posição do grupo na Libertadores, com quatro pontos, e seguem com chances de classificação. Para tentar acalmar os ânimos, o treinador (que soma duas vitórias e uma derrota em três partidas) terá força quase máxima, contando com o retorno de Didier Moreno, recuperado de lesão. As únicas baixas são Leider Berrio, Kevin Mantilla e De la Rosa, no departamento médico.

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O Flamengo, por sua vez, vive um momento mais tranquilo e defende uma invencibilidade de nove partidas. No entanto, o time vem de dois empates consecutivos contra o Estudiantes, pela competição continental, e diante do Vasco, no Brasileirão, resultado que impediu a aproximação com o líder Palmeiras. Com sete pontos somados na Libertadores, o Rubro-Negro entra em campo bastante motivado, já que uma vitória fora de casa assegura a classificação matemática para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência. O técnico Leonardo Jardim segue rodando o elenco e não poderá contar com os lesionados Arrascaeta, Paquetá e Pulgar (este último continua sendo substituído por Evertton Araújo). Em contrapartida, o comandante ganha o retorno de Carrascal no setor de criação e deve dar oportunidades como titulares para Danilo, Royal e Luiz Araújo.

Onde assistir

ESPN e Disney+

Prováveis escalações-

Independiente Medellín: Chaux, Leyser Chaverra, Londoño, José Ortiz e Fabra; Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna e Francisco Chaverra; Yony González e Fydriszewski. Técnico: Sebastián Botero.

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Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

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