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FUTEBOL

Veja onde assistir Independiente del Valle x Flamengo nesta quinta-feira (10)

Duelo no Equador é válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Independiente del Valle x Flamengo nesta quinta-feira (10)
Autor O Flamengo chega embalado na temporada em busca do seu quinto título da competição - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Independiente del Valle e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, localizado em Quito, no Equador. O confronto marca a partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.

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O Independiente del Valle, que atualmente serve como base para a seleção do Equador, alcançou esta fase do torneio continental após eliminar o colombiano Tolima. A equipe, que foi vice-campeã da Libertadores em 2016 ao perder o título para o Atlético Nacional, vive um momento espetacular em seu país. O clube já garantiu o título do Campeonato Equatoriano de forma antecipada e possui uma larga vantagem de 22 pontos sobre o segundo colocado. Para este duelo, o técnico Joaquín Papa deve repetir o time base que avançou de fase, embora Djorkaeff Reasco (que marcou dois gols no último jogo) possa ser a novidade. Jean Arroyo e Cazares são desfalques confirmados.

Pelo lado brasileiro, o Flamengo chega embalado na temporada em busca do seu quinto título da competição. O Rubro-Negro assegurou sua vaga após uma excelente apresentação em casa diante do Cruzeiro. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time também vem crescendo no Campeonato Brasileiro, onde recentemente ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança. O volante Pulgar volta à equipe titular após ser poupado, e o atacante Plata retorna após uma negociação frustrada com o Dínamo Moscou e um período em Dubai. Em contrapartida, Cebolinha, Lorran, Evertton Araújo (lesão na coxa esquerda) e Alex Sandro (transição física por dores na panturrilha direita) não viajaram com o elenco.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke e Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana e Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata (Djorkaeff Reasco) e Carlos González. Técnico: Joaquín Papa.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Carrascal, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

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