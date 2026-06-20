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Veja onde assistir Holanda x Suécia ao vivo neste sábado (20)

A partida, que integra a chave do Grupo F da competição internacional, terá como palco a cidade de Houston

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 13:30:28 Editado em 20.06.2026, 19:13:01
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Veja onde assistir Holanda x Suécia ao vivo neste sábado (20)
Autor Diante da Tunísia, os suecos aplicaram uma goleada por 5 a 1 com direito a grandes gols - Foto: Reprodução/Fifa

Holanda e Suécia se enfrentam a partir das 14h deste sábado em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Mundo. A partida, que integra a chave do Grupo F da competição internacional, terá como palco a cidade de Houston, localizada nos Estados Unidos.

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A seleção da Holanda vem de um empate em sua primeira partida diante do Japão. No duelo, a Laranja abriu o placar com Van Dijk, cedeu a igualdade, conseguiu balançar as redes novamente, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais. Somando um ponto, a equipe ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela do grupo.

Por sua vez, a Suécia conquistou uma vitória contundente em sua estreia no torneio. Diante da Tunísia, os suecos aplicaram uma goleada por 5 a 1 com direito a grandes gols, resultado que garantiu a liderança isolada do grupo com três pontos e a vantagem no saldo de gols.

Onde assistir

Cazé TV.

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Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen. Técnico: Ronald Koeman.

Suécia: Nordfeldt; Bernhardsson, Lagerbielke, Hien, Lindelof e Gudmundsson; Karlstrom, Nygren e Ayari; Isak e Gyokeres. Técnico: Graham Potter.

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