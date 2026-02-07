Veja onde assistir Guarani x Botafogo-SP neste sábado
Equipes se enfrentam em Campinas pela 7ª rodada do Paulistão com o Guarani buscando a classificação antecipada
Guarani e Botafogo-SP medem forças a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (07), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O confronto é válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026 e coloca frente a frente equipes em momentos decisivos na busca pela classificação.
O Guarani chega para este duelo tentando manter sua trajetória de ascensão, vindo de uma sequência de três vitórias e três jogos sem sofrer gols. Após bater a rival Ponte Preta na última rodada, o Guarani soma 11 pontos e pode carimbar sua vaga antecipada nas quartas de final em caso de vitória; um empate também pode servir, dependendo de outros resultados da rodada.
Já o Botafogo-SP chega motivado após derrotar o Palmeiras por 1 a 0 em seu último compromisso. Com oito pontos conquistados e ocupando a nona posição no início da rodada, o Tricolor de Ribeirão Preto mira uma vaga no G-8, embora ainda busque seu primeiro triunfo atuando longe de seus domínios nesta edição do estadual.
Onde assistir
HBO Max.
Prováveis escalações
Guarani: Mateus Claus; Raphael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Isaque; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca (Kewen). Técnico: Matheus Costa.
Botafogo-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Carlos Eduardo e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales (Morelli) e Rafael Gava; Jefferson Nem; Kelvin e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.