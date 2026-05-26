Veja onde assistir Grêmio x Montevideo City Torque nesta terça-feira

O Grêmio enfrenta o Montevideo City Torque nesta terça-feira (26), às 19h (horário de Brasília), na Arena. O duelo é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e consiste em um confronto direto para definir quem fica com a liderança da chave.

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O Tricolor gaúcho é o atual segundo colocado com 10 pontos, dois a menos que o rival uruguaio. O time só precisa de si mesmo e de uma vitória simples em casa para assumir a ponta, avançando diretamente para as oitavas de final sem precisar disputar os playoffs. A equipe vem de dois triunfos seguidos: bateu o Palestino pelo torneio continental e superou o Santos, de virada, pelo Brasileirão, resultado que manteve o clube fora da zona de rebaixamento. O técnico Luís Castro conta com o retorno de Willian e com as novidades Pedro Gabriel e Gabriel Mec, mas segue sem Gustavo Martins e o volante Villasanti.

Já o City Torque lidera o grupo com 12 pontos e joga por um empate para assegurar o primeiro lugar definitivo. Os uruguaios também vivem um momento favorável, embalados por uma vitória no campeonato local sobre o Progresso e uma goleada por 4 a 1 contra o Deportivo Riestra na Sul-Americana. Além disso, a equipe carrega a vantagem de ter vencido o próprio Grêmio por 1 a 0 no jogo de ida, no estádio Centenário. Após poupar os titulares no final de semana, o treinador Marcelo Méndez estuda armar a equipe com três zagueiros para esta decisão, suprindo a ausência do suspenso Pablo Siles.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu (Tetê); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Montevideo City Torque: Torgnascioli; Romero, Agüero, Kevin Silva, Kagelmacher e Silvera; Lecchini, Pizzichillo, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Méndez.